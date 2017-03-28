到新興戶政所欣賞慢飛天使的異想世界

新興戶政展出慢飛天使的異想世界。（吳江泉翻攝）

到新興戶政欣賞慢飛天使的異想世界。（吳江泉翻攝）

高市新興區戶政事務所小藝廊以異想世界為主題，即日起至12月底，展出樂仁啟智中心慢飛天使們的畫作，戶政所主任方聰士及樂仁中心蘇總監邀請市民朋友一同欣賞這場與眾不同的展覽，細細欣賞慢飛天使們精彩的異想世界。

樂仁啟智中心是高雄第1間特教機構，初始專以學齡特殊兒童為服務對象，經過多年的耕耘後，鑑於身心障礙者人權與福利政策發展逐漸成熟，遂於2005年將服務的對象設定在最弱勢的重度及極重度身心障礙者，並建造一座成人訓練基地~「太陽星球」。

在科學或物理的觀點上，每顆行星各有不同的個性，心智障礙者就像行星般獨一無二。樂仁啟智中心的「太陽星球~小行星終身學習基地」有著充足的光與熱能，這裡的學員如繞行太陽的小行星，快樂漫遊於愛與希望之中。透過藝術創作，小行星展現了豐富的情感與獨特創意。

戶政機關原是一處嚴肅的洽公場所，民眾來來往往總是腳步匆忙，新興區戶政所特別在民眾候件區的一隅闢出小藝廊作為藝術創作的展示平台，與樂仁啟智中心合作，展出重度智能障礙者的畫作，供同仁及市民朋友欣賞，期營造出一處讓現代人忙碌心靈得以沉靜的地方。

戶所主任方聰士表示，基於認同樂仁啟智中心承擔無限與服務永續的理念，期使更多的民眾能觀見樂仁的成果，希望藉著此次作品的展出與分享，讓公務機關除了積極追求行政效率服務市民，也期盼能增進大眾對社會弱勢族群的瞭解與關懷，共同為建構友善的城市盡一分心力。

(中時)