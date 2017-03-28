清明吃潤餅　台北市哪裡買？

台北市市場處提供清明應景食材的採購指南。（台北市市場處提供）

下周就是清明連假，除了慎終追遠、掃墓祭祖的習俗外，吃潤餅也是流傳已久的節日特色。為了方便市民備妥潤餅食材，台北市市場處特別提供應景食材的採購指南，包括各區販售潤餅皮的市場營業時間。

潤餅皮是潤餅的靈魂，但現在純手工製作的潤餅皮已經不多了。永樂市場八十年老店林良號潤餅皮，完全純手工製作，仍保留麵粉原有的筋性與麵香，也因為不加防腐劑，常溫最多僅能保存兩天。林良號的林老闆表示，手工潤餅皮平日可賣30至40斤，清明時期可賣100斤，建議想買的民眾可提前預約。

寧夏夜市的秋雲潤餅開業已超過一甲子，第二代老闆表示，潤餅裡的餡料包含高麗菜、豆芽菜、紅蘿蔔、豆干、香菜、紅糟肉等，每一樣食材都必須分開料理，也各有不同的料理方式。建議即包即吃，最能享受到食材的鮮甜爽脆。

台師大臺灣語文學系教授陳龍廷分享，潤餅的台語稱為「韌餅」，一般而言，吃潤餅的習慣可能與古代的寒食有關。而南、北潤餅的吃法又大不同：南部潤餅的餡料多半先經過熱炒，而北部則多為川燙；南部潤餅的肉餡則以香腸或滷肉為主，北部則是紅糟肉；最重要的花生粉，南部必定加上一層厚厚的糖粉，而北部糖粉偏少，甚至不用。

(中時)