台東正妹有愛心，深夜食堂讓街友溫心溫胃

高顏值正妹張育綸製作深夜食堂公益便當，送給街友當宵夜。（莊哲權攝）

高顏值正妹張育綸製作深夜食堂公益便當，送給街友當宵夜。（莊哲權攝）

高顏值正妹張育綸製作深夜食堂公益便當，送給街友當宵夜。（莊哲權攝）

高顏值正妹張育綸製作深夜食堂公益便當，送給街友當宵夜。（莊哲權攝）

讓吃宵夜變成一件美好的事！台東正妹張育綸與丈夫黃建銘經營迴轉壽司，因堅持食品不隔夜，張育綸說，沒賣出去的丟掉太浪費，就製成「深夜食堂」公益便當，除了夜晚打烊後送給街友以外，優惠銷售所得的1半也捐給弱勢團體。

「浪費食物，會被雷公打」，高顏值正妹張育綸與丈夫黃建銘婚後共同經營迴轉壽司，每天總是會有過剩食物，丟掉太可惜，於是發想做愛心，在晚上打烊前製成物超所值的深夜食堂公益便當，1盒綜合壽司200元，收入的5成捐給安心家庭關懷協會，消費者吃宵夜，也做愛心，推出以來，幾乎每天秒殺。

此外，好幾個夜晚，他們也派出員工摸黑尋找街友，將公益便當及熱騰騰的味噌湯送到街友手上，有些街友難以置信，也有街友又驚又喜，連聲道謝。

前天晚上首次「出任務」的員工吳乙貞說，晚上到黑漆漆的角落找街友，真的很害怕，但能為社會做點事，覺得很開心。老闆黃建銘也曾親自送壽司便當給街友，他說，做愛心的感覺很踏實。

本身也是台東OL舞團團的張育綸說，以前老公超愛釣魚，每次釣到大魚總會「炫耀」，並邀釣友分享，既然大家常輪流作東，乾脆開家壽司店，讓釣友有固定的聚會場所。她說，迴轉壽司開業半年，食材都是釣友現釣提供、或在富岡港當天購買，讓消費者嘗到最新鮮的壽司及生魚片。

(中時)