台東正妹有愛心 深夜食堂讓街友溫心溫胃
讓吃宵夜變成一件美好的事！台東正妹張育綸與丈夫黃建銘經營迴轉壽司，因堅持食品不隔夜，張育綸說，沒賣出去的丟掉太浪費，就製成「深夜食堂」公益便當，除了夜晚打烊後送給街友以外，優惠銷售所得的1半也捐給弱勢團體。
「浪費食物，會被雷公打」，高顏值正妹張育綸與丈夫黃建銘婚後共同經營迴轉壽司，每天總是會有過剩食物，丟掉太可惜，於是發想做愛心，在晚上打烊前製成物超所值的深夜食堂公益便當，1盒綜合壽司200元，收入的5成捐給安心家庭關懷協會，消費者吃宵夜，也做愛心，推出以來，幾乎每天秒殺。
此外，好幾個夜晚，他們也派出員工摸黑尋找街友，將公益便當及熱騰騰的味噌湯送到街友手上，有些街友難以置信，也有街友又驚又喜，連聲道謝。
前天晚上首次「出任務」的員工吳乙貞說，晚上到黑漆漆的角落找街友，真的很害怕，但能為社會做點事，覺得很開心。老闆黃建銘也曾親自送壽司便當給街友，他說，做愛心的感覺很踏實。
本身也是台東OL舞團團的張育綸說，以前老公超愛釣魚，每次釣到大魚總會「炫耀」，並邀釣友分享，既然大家常輪流作東，乾脆開家壽司店，讓釣友有固定的聚會場所。她說，迴轉壽司開業半年，食材都是釣友現釣提供、或在富岡港當天購買，讓消費者嘗到最新鮮的壽司及生魚片。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。