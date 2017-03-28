氟派瑞暫緩開放 林全：待他國公告標準
行政院長林全今天針對農藥氟派瑞放寬爭議表示，日本未針對氟派瑞訂定標準，台灣是目前唯一公布標準的國家，所以先暫緩，看其他國家公告的標準。
日、澳、歐盟都禁用的農藥「氟派瑞」，食藥署日前公告開放可用於茶葉中，引發各界反彈。食藥署雖表示，經評估氟派瑞無致癌疑慮，但仍宣布將「暫緩實施」。
對此，國民黨立法院黨團副書記長陳宜民今天在總質詢指出，食藥署公告要提高氟派瑞殘留量從0ppm到6ppm，但目前食藥署卻完全沒有檢驗方法。
他說，衛福部「食品中殘留農藥檢驗方法」最後修訂公告日期是103年7月3日，至今未更新，且裡面無氟派瑞的檢驗辦法，甚至也無另一支日本新藥Pyrifluquinazon的檢驗辦法，但食藥署卻公告可使用，沒有檢驗方法如何檢驗殘存量，質疑食藥署螺絲鬆了。
另外，陳宜民也質疑氟派瑞6ppm的標準是如何訂出的，他指出，目前為止，全世界最高也只有日本規定3ppm，而台灣確定6ppm，擔心未來日本茶葉若農藥超標但未超過6ppm的，就全部傾銷到台灣。
對此，林全表示，沒有0到6ppm的問題，因為過去沒有送驗，所以沒有標準。而就他所知，日本也未針對氟派瑞訂定標準，因為氟派瑞還沒有在日本送驗，台灣是目前唯一公布標準的國家，所以目前先暫緩，就是要看其他國家公告的標準。1060328
(中央社)
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