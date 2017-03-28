綠光劇團人間條件六 林佳龍購票支持
綠光劇團「人間條件六─未來的主人翁」睽違3年重回舞台，首演於4月14日到15日在台中市中山堂演出，台中市長林佳龍還搶先購票表達實際支持，希望台中票房創佳績。
由導演吳念真編導的「人間條件六─未來的主人翁」，除了原班底的演員柯一正、羅北安、吳世偉、吳定謙、張靜之等人外，也找來朱德剛、黃迪揚、鄧九雲及邱俊儒加入，吳念真也將再次親自演出。故事以薪水不漲，但房價、物價卻一直漲的社會為背景，呈現許多國人目前面臨的生活困境，以及如何面對與自處。
綠光劇團今天到台中市舉辦宣傳記者會，吳念真、羅北安及朱德剛都到場，分享舞台劇故事情節及演出心得；台中市政府新聞局長卓冠廷也出席轉達林佳龍的祝福，感謝讓市民在台中市就能接觸到這麼棒的演出，林佳龍更以實際行動購票支持，鼓勵大家進場觀賞，希望在台中再創票房佳績。
綠光劇團團長羅北安表示，這齣舞台劇於2014年初次登上舞台時，37場全滿，吸引將近4萬人入場欣賞，更締造在台中開出5個場次全數售罄的紀錄，備感光榮，因此這次重演，特別將首演選在台中，以答謝台中朋友的熱情，這也是綠光劇團第一次將首演安排在台北以外的其他縣市。
吳念真表示，2014年在台中演出時，1400名觀眾中，收到560張問卷，是最多的一場次，許多問卷中都寫下透過這齣戲被理解、安慰而感到不孤單，身為導演或編劇，能獲得這樣迴響，相當值得。1060328
(中央社)
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