臉書粉絲團貼照罵人 女子涉犯公然侮辱
卓姓女子和林姓男子有金錢糾紛，卓女在臉書粉絲團「我是溪湖人」，張貼林男照片，指林男曾對前妻和女性動手，卓女被法院判處罰金4000元。
根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，卓姓女子和林姓男子曾有金錢糾紛，卓姓女子在臉書粉絲團「我是溪湖人」上張貼林姓男子的照片，同時指照片中的男子曾對前妻及女性動手，請女生交友時多注意。
卓女指林姓男子為渣男，專門拐騙女生博取女性同情得到金錢，會和女性同時交往，目前則結交車友的前妻，而卓女所貼的照片和文字馬上被暱稱為「李咖小」的人轉貼到「我是北斗人」粉絲團。
林姓男子不滿而提告，但卓姓女子在法庭上堅決否認曾在「我是北斗人」張貼文章，而卓女雖承認貼照片跟文字到「我是溪湖人」，不過馬上就刪掉了，沒有人看到也沒有人按讚，也否認自己是「李咖小」。
不過法官根據被告在line的對話中，自己承認有po文到網站且曾說要辦新的帳號去亂他等話語，認為卓女涉犯刑法公然侮辱罪，判處罰金新台幣4000元，如易服勞役，以1000元折算1日。1060328
(中央社)
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