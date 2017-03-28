反年改將抗爭 林全：絕對傾聽民意
立委指出，因應明天抗議年金改革活動，行政院外架起「鐵馬護欄」，質疑是不傾聽民意。行政院長林全表示，他沒有注意到，但絕對會傾聽民眾，對於安全維護「沒有花太多心力」。
中國國民黨立法委員蔣萬安下午在立法院施政總質詢時指出，因應明天反年金改革活動上街頭，為防備民眾衝進行政院區內，行政院周遭下午架設「鐵馬護欄」，蔣萬安認為不該預設抗議民眾為暴民，展現出政府拒民眾於千里之外，這跟總統蔡英文強調「最會溝通的政府」是背道而馳。
林全答詢時表示，自己沒有從那邊經過，沒有注意到，民眾有意見都可以充分表達，但改革還是要做，盼能從不同爭議間，找出可能協調的空間，讓改革順利進行；林全也說，他主管政策，「院裡面的安全維護，我沒有花太多心力」。
他說，年金改革不是行政院主導，還包括考試院、立法院等，是全國共同要努力的問題，抗爭民眾有權表達意見，但不能逾越社會秩序範圍，而行政院做好安全防護，不該指責說是不傾聽民意，「這是兩件事情」、「絕對傾聽民眾」，會與民眾溝通、了解問題。1060328
(中央社)
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