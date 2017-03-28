前民進黨工遭陸拘留 府：陸委會全力協助

今天傳出民主進步黨前黨工李明哲被中國大陸國安單位拘留。總統府發言人黃重諺今天說，現在包括陸委會等相關單位在全力協助當中，「該掌握的訊息，我們都掌握了」。

李明哲日前赴中國大陸後失蹤，他的太太李凈瑜今天表示，昨天深夜獲得政府單位間接證實，李明哲被中國大陸國安單位拘留。

黃重諺今天被問到此議題說，現在包括陸委會等相關單位在全力協助當中，現在就由陸委會做相關工作，府方不多做說明。

媒體追問，府方有沒有掌握相關訊息？黃重諺說，「相關應該知道的訊息都有啦，只是，作業上先讓陸委會全力去做協助的工作」、「該掌握的訊息，我們都掌握了」。1060328

(中央社)