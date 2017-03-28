性侵智能障礙女兒 狼父竟辯「不知道不可以」
桃園一名狼父，女兒患有輕度智能障礙，他竟在女兒17歲時對她毛手毛腳，妻子事後知悉告誡，沒想到狼父沉寂一年，去年又再度伸出鹹豬手，甚至舔她下體、指侵，事情爆發後狼父還辯稱「不知道不可以」，桃檢依利用權勢性交罪嫌起訴狼父。
19歲的女子領有輕度身障手冊，在啟智學校就讀，女子45歲的父親見女兒越大發育越好，竟起色心，前年夏天的一個早上，在住處對17歲的女兒伸出鹹豬手，強摸她胸部和下體，女子畏於父親權勢，不敢聲張，但母親隱約發現另一伴對女兒有非分之想，出言告誡。
沒想到狼父沉寂1年，去年6月底，趁女兒放暑假，午後獨自在房內時，闖入閨房，不但摸遍女兒全身，還強舔女兒下體，甚至指侵，女兒害怕不敢拒絕，慘遭性侵得逞。
女子事後覺得噁心、不舒服，向同學抱怨，師長輾轉獲悉大驚，報警揪出狼父惡行，狼父「全招了」，坦承對女兒不軌，卻辯稱沒有強迫、威脅女兒，還大言不慚地說：「我不知道對女兒這樣做是不行的！」
桃園地檢署檢察官認為，狼父雖然未使用暴力脅迫，但2人是父女關係，女子會畏懼父親權勢不敢拒絕，加上女子自承當時「不懂、不敢說話」，桃檢依利用權勢猥褻、性交2罪嫌起訴。
(中時)
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