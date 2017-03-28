老闆回饋鄉里感召員工紛樂捐
出生古坑的嚐嚐九九餐飲集團董事長張和漢，在立委劉建國穿針引線下回饋鄉里，上午捐100萬元，將幫助雲林身心障重建、鄉土與新住民姊妹等協會及東興、棋山國小辦理夜光天使班，老闆送愛，員工也受感染，紛紛自由樂捐。
張和賢、張和漢與張和錦3兄弟都從事餐飲相關行業，父親張助雄是古坑大埔社區理事長，非常熱心社區服務，兄弟深受父親的影響，時常捐助弱勢，投身公益。去年劉建國參與該兄弟捐款活動時，提及故鄉資源匱乏，許多弱勢待援，兄弟爽快允諾協助。
張和漢號召全國旗下39家關係企業捐獻100萬元回饋鄉梓，除了協助身心障的希望工場、新住民和其子女外，也要投入地方鄉土文化推展與提升。雲林縣新住民姊妹協會姊妹們以越南服裝秀演出表示謝意。
來自全國各縣市4、500嚐嚐九九企業員工上午專程來見證這場意義不凡的公益善舉，張和漢特地感謝所有員工努力付出，讓公司業務蒸蒸日上，才有能力回饋社會，特地要員工站起來，並給自己掌聲。
老闆大手筆捐款，感動員工也慷慨解囊，紛紛樂捐。
劉建國大力讚揚張和漢創辦的企業充滿愛心，以及對台灣這塊土地的感恩，將每分資源回饋給最需要的人身上，讓滿滿愛心相加相乘，發揮更大改造社會的力量。
(中時)
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