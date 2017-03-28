329軍公教反年改遊行 警政署籲和平理性

警政署長陳國恩（右）下午召開記者會，呼籲明天軍公教反年改的集會遊行，能和平理性表達訴求。（胡欣男翻攝）

針對明日退休警察消防人員參加329軍公教反年金改革集會遊行活動，警政署長陳國恩、消防署副署長江濟人今天下午召開記者會指出，內政部對退休警察、消防等人員參加合法集會遊行，向來均予以尊重，並無任何限制，但呼籲要以和平理性方式表達訴求，希望大家都能平安回家。

內政部長葉俊榮明日也將接見退休警察、消防等陳情代表，傾聽關於年改的建議。

陳國恩指出，對於集會遊行，警方將秉持依法行政原則，「保障合法」、「取締非法」、「防制暴力」，並呼籲參與集會遊行能以和平理性方式表達訴求，對於與訴求無關的團體藉機滋擾或以暴力破壞秩序，警方將嚴正執法，依法究辦，希望參與人員都能夠平安回家。

至於警察與消防同仁最關心的年金改革議題，警政署及消防署代表在年金改革委員會去年10月20日、第17次會議時，建議應審酌警察、消防人員執勤時具有高風險、高暴力及高衝突的特殊性，另案考量。另年金改革委員會召開北、中、南、東之分區會議及國是會議全國大會，也分別由警政署及消防署推薦代表參加並充分表達意見。

為回應廣大警察與消防同仁的期盼，總統蔡英文特別指示副總統陳建仁於今年1月5日召開「警消年金座談會」，由內政部長率警政署署長、消防署署長及現職基層警察、消防代表與退警總會秘書長林奕昌出席，極力爭取權益，反映同仁心聲及訴求，並獲重視。

為持續研議及加強內部溝通，警政署先後召開「研商警察人員退休制度會議」及「年金改革方案(草案)說明會」，再次彙集各單位改革意見陳報內政部轉考試院及銓敘部爭取權益。

警政署的主要訴求如下：維持以退休生效日當月本(年功)俸作為退休金計算基準；如須改為均俸作為退休金計算基準，以最後在職往前「5年平均俸額」為原則。警察人員月退休金之所得替代率上限90%且依任職年資高低規劃。

因公傷殘命令退休人員月退休金加發5%至10%。民國84年6月30日前退休人員優惠存款均予維持。月撫慰金給付標準維持為月退休金之1/2；如改為月退休金之1/3，則需有最低保障；危勞職務配偶支領月撫慰金起支年齡應另外規劃；另身心障礙之成年子女及遺族維持現行得擇領月撫慰金規定。

降低警察危勞人員月退休金起支年齡為50歲，或增訂任職30年以上者，得請領全額月退休金。警察人員減額月退休金之減額比例應予減半(每提前1年，扣減2%)。

未來立法院審查時，內政部將持續蒐集各方意見，適時反映全體警察、消防及退休同仁的訴求，爭取權益。

(中時)