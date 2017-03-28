放下公共電話筒想逃　擁槍男被桃保大警逮

警方在朱男車上搜出槍枝。（葉臻翻攝）

警方在朱男車上查獲槍枝和彈匣。（葉臻翻攝）

朱男掙扎過後仍被警方上銬帶回。（葉臻翻攝）

桃園保安大隊小隊長陳彥旭，日前與警員莊凱文、吳銘展在桃園區巡邏時，看見身高185公分高的25歲朱姓男子，口中叼著菸，在便利商店外撥打公共電話，看到警車經過時眼神閃爍的放下話筒，作勢要離開，3員懷疑事情不單純，於是上前盤查。

朱男一開始謊稱自己沒有開車來，也沒有手機，甚至假借和員警借打火機，試圖聲東擊西逃離現場，但都被員警識破並將他包圍，陳彥旭隨後也在附近找到朱男的車，車上還被搜出1把925型改造槍枝和彈匣1個，朱男見形跡敗露轉身想逃，還與莊凱文發生肢體衝突，導致莊凱文右手食指及左手中指挫傷，最後仍將朱男上銬帶回，有傷害、恐嚇等前科的朱男被逮後坦承槍、彈匣是以5萬元代價購得，但從未用過，訊後被依槍砲彈藥刀械管制條例移送桃園地檢署偵辦。

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(中時)