十興國小數位學科計畫獲評績優夥伴學校

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新竹縣十興國小學生讀實體書後，再上明日星球系統，以數位方式分享閱讀心得。（陳育賢攝）

新竹縣十興國小獲教育部評定「績優夥伴學校」，縣長邱鏡淳（左二）28日在主管會報中特別頒獎肯定。（陳育賢攝）

新竹縣十興國小推動教育部數位輔助學科閱讀計畫，學生們在讀實體書後，可上明日星球系統，以數位方式分享閱讀心得，成果優異，近日榮獲教育部評定「績優夥伴學校」，縣長邱鏡淳28日在主管會報中特別頒獎肯定。

縣府教育處指出，新竹縣十興國小自2007年建校以來，快速完備各教學軟硬體基礎建設，並投注大量人力心力於資訊融入教學，歷年來卓有成效，屢獲資訊教學類獎項。

十興教學團隊，更在2013學年度起主動進行「明日閱讀」實驗班計畫，2014年及2015年加入教育部「行動學習」推動計畫學校及「數位閱讀計畫夥伴學校」。

十興在2014、2015學年度因推動成效佳，獲頒教育部「中小學數位輔助學科閱讀計畫績優夥伴學校」，同時於2016學年獲選為教育部「數位閱讀計畫合作學校」。

為求計畫與執行的精準，團隊同時邀請清大教授林秋斌為輔導教授，自2009年起至今持續輔導十興國小與新加坡進行「GS平台上的VSPOW寫作研究」，以及「教育部資訊典範教學團隊競賽」、「教育部中小學推動行動學習計畫」，真正落實學術研究於教學現場。

十興國小歷來同時也積極配合教育部與新竹縣政府協辦活動，同時與海內外華語文教學團隊互動頻繁，除與國內各校定期交流資訊融入教學技巧與心得，另曾親臨十興教學現場觀課的國際友人則有來自美國、新加坡、香港、中國大陸各省等。

(中時)