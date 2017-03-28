胡歌留學25天變這樣 崩壞變大叔！

胡歌日前暫別演藝圈，遠赴美國留學。(圖／翻攝自胡歌微博)

網友爆料照片中男子是胡歌。（圖／翻攝自微博）

胡歌被曝在美國生活照。（圖／翻攝自微博）

大陸影星胡歌日前暫別演藝圈，遠赴美國留學，近日微博瘋傳他生活近照，只見他剃成平頭、留鬍子，看起來較為頹廢，和過去帥氣小生相差甚遠，引起熱議。

知名八卦微博「名偵探趙五兒」幾天前曬出胡歌穿著休閒，大口吃漢堡的模樣，當時他就留著鬍子，才過了幾天，又有新照片曝光，他剃成平頭，看起來有點像頹廢大叔，和過去形象相差甚遠，有網友懷疑這不是胡歌本人，但爆料者堅稱是本尊無誤。

爆料者也表示，本來外傳胡歌是要進修導演課程，不過據當地學生表示，他目前就讀的是聖荷西州立大學的語言學校，不過真實性還有待商榷。

(中時電子報)