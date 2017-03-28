疑遭廢水汙染 埔心羅厝排水成豬血溝與牛奶溝
彰化縣埔心鄉羅厝排水疑似上游排放廢水染成紅色及白色的「豬血溝」及「牛奶溝」，且散發著惡臭，居民形容就像在聞瓦斯。環保局今天派員稽查並未找到汙染源，水質保護課長楊欣怡表示，會將該區段列管專案加強稽查，揪出禍首。
埔心鄉民康國義指出，羅厝村羅厝路二段的羅厝排水，前天上午發現水溝的顏色被染紅，研判是上游有人排放廢水，沿著排水往上尋找，發現1家平常都有在營運，當天卻關著鐵門的工廠很可疑，只是查無實據。
「我們像住在『瓦斯村』」。今天上午，原本血紅色的羅厝排水一夕間又被染成白色，上面還浮著1層泡沫，散發的臭味疑似來自豬隻的排泄物，居民懷疑禍首應是上游的畜牧場。康國義及當地居民都很生氣，自嘲住家環境惡劣，有人甚至白天不敢開門，怕的就是「登革熱」。
環保局水保課接獲舉發派員到現場勘查並採樣，沿著羅厝排水往游追查到永靖鄉，但未發現有業者排放廢水，汙染的源頭還要繼續追。
不過，稽查人員表示，紅色水疑似來自永靖鄉，是否來自工廠，有待確認；至於畜牧業者是否排放廢水，環保局強調，該區段確實有多家畜牧場，會列入專案稽查的重點。
(中時)
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