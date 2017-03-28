幹細胞沒那麼神，抗衰老名醫出書破解迷思

康健診所院長楊榮強(左)最近出書剖析破解老化的關鍵。(馮惠宜攝)

幹細胞治療是當前醫學研究的明日之星，早在20多年前即投入預防醫學的康健診所院長楊榮強，憂心幹細胞療法被無限上綱，最近聯合醫界大老陳聖明、周遵善出書剖析破解老化的關鍵，「不能只有幹細胞，還要有平衡、充足的荷爾蒙，才能相互輝映」。

總是精神毅毅的楊榮強，不問他年齡，看不出他即將要邁入耳順之年，他原本是婦產科醫師，20多年前因職業帶來的壓力造成全身病痛，毅然放下忙碌的工作到美國學習全荷爾蒙療法，返國後投入預防醫學領域，如今他主持的康健診所已是國內相當多政商名流抗衰老的秘密基地。

楊榮強看到近年在商業炒作下幹細胞被過度吹捧，更有不少患者花了大錢，不僅未蒙其利反受其害，因而著手出書希望能導正視聽，他解釋，如果說幹細胞是種子，那平衡的荷爾蒙系統就是沃土，種子要在肥沃、營養充足的土壤中才會壯大。

在楊榮強、陳聖明與周遵善合著的《破解老化，荷爾蒙＋幹細胞的奇蹟》一書中，楊榮強將透過簡單易懂的方式和民眾剖析如何透過全方位的荷爾蒙幫助體內幹細胞的增殖與運作。

他強調，荷爾蒙是一個比較繁複的系統，調節上用量太多會造成整體機能失衡，用量太少又起不了作用，而凡事都有正負兩極，要如何權衡？最重要就是找到對此領域經驗豐富的醫師做諮詢，才能達到安全又有效的抗老成果。

(中時)