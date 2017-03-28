苗栗金牌學院開課 盼整合地方美食遊憩資源
苗栗縣政府向經濟部中小企業處爭取辦理中港溪下游四鄉鎮美食遊憩產業整合發展計畫，從27日至4月25日起開辦金牌學院教育訓練課程，縣府工商發展處希望透過課程，讓業者間建立良好夥伴關係，整合地方美食與遊憩資源。
苗栗縣竹南地區早期金銀紙產業發展興盛，以及西濱海岸金色夕照，有「金色中港」之稱，加上鄰近4鄉鎮市的造橋南瓜、後龍花生、竹南乳酪及啤酒、頭份蜂蜜等地方特產與金黃色形象相關，營造出地區特有的金色產業形象與文化風貌。
縣府以「金色食遊」為主軸，整合中港溪下游4鄉鎮市區域品牌特色，並開辦4週的金牌學院教育訓練課程，提升4鄉鎮市美食遊憩產業品質。
第一堂課邀請國立台中教育大學國際企業學系教授賴志松教授以「第一次經營品牌就上手」為題，分享品牌經營上的實際案例與學員，希望學員在品牌經營上能夠有明確方向與目標，課程吸引超過70名業者報名參加。
縣府工商發展處副處長吳俊賢表示，希望透過4週8堂課時間，讓各地業者一起學習，吸收新知識時能建立良好夥伴關係，整合地方美食遊憩資源，業者間團結合作行銷，發揮1+1大於2的效益。
金牌學院教育訓練課程為連續4週，詳細課程內容可上金色食遊PAPAGO粉絲團查詢。
(中時)
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