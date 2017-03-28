退化性關節炎「腳變形」16年 國泰醫院1週讓她站起來
換個膝關節居然要等上16年！巴拿馬一名71歲的老太太，年輕時因膝蓋損傷，導致外傷性退化性膝關節炎，兩腳嚴重變形、膝蓋內翻，長達3年都只能靠輪椅行動。所幸今年國泰醫院到當地義診，進行人工膝關節置換手術，終於讓她在術後3天下床站立並恢復行走，雖然語言不通，但出院時她眼眶含淚向醫護人員道謝，讓所有人都覺得超溫馨。
國泰醫院多年來數度前往巴拉圭進行人工膝關節置換義診，今年適逢巴拿馬提出人道救助需求，在大使劉德立的推薦下，促成台巴雙邊合作計畫－「人工膝關節置換手術計畫」，總計服務年齡從56至78歲的14名民眾。
國泰綜合醫院骨科梁福民表示，這次義診由巴拿馬衛生部篩選出的低收入戶，免費進行人工膝關節置換手術。服務民眾BMI值平均30.1，因肥胖、身高瘦小，造成膝蓋負荷大，因此多有退化性膝關節炎問題。但當地置換人工膝關節費用約5千至１萬美金，部分經濟弱勢病人無力負擔手術，生活大受影響。
骨科醫師鄧修國說，讓他印象深刻是有名71歲老太太，年輕時膝蓋損傷，導致外傷性退化性膝關節炎，因兩腳變形嚴重，已坐輪椅3年，如廁、沐浴等都須仰賴家人協助。盼了16年，這次終於在醫療團隊的醫治下完成人工膝關節置換，且術後第二天膝蓋就能彎曲近90度，第三天出院已能柱著拐杖站立。儘管語言不通，但病人出院時淚眼裡充滿感激及感謝的眼神。
國泰綜合醫院與巴拿馬的合作計畫還包括興建醫院、捐助救護車及醫療設備等，團長李嘉龍醫師說，盼能以國泰綜合醫院醫學中心級的醫療服務為國際醫療援助略盡棉薄心力。
(中時)
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