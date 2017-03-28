高雄農田水利會長補選賄選 樁腳5萬交保

我要評比

橋頭地檢署接獲檢舉情資，指高雄農田水利會會長補選，疑有現金買票賄選，今(28)傳喚薛姓樁腳及史姓、蔡姓會員到案，薛男坦承以每票1000元代價期約賄選，訊後5萬元交保，史、蔡當庭繳回不法所得，2人無保請回。

(中時)