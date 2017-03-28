榮星花園停車場翻車 小黃司機送醫急救

台北市榮星花園停車場的出入口車道，計程車翻車，警消將司機送醫急救。（民眾提供）

今天下午4時許，台北市消防局獲報，中山區榮星花園停車場的出入口車道，有計程車失控翻覆，警消趕抵救援，將受困且意識不清的的小黃運將送馬偕醫院急救，肇事原因還待後續調查釐清。

(中時)