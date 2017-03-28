送新鞋到偏鄉國小 學生鞋底不再開口笑
「可以穿新鞋了！」聖心文教基金會和義大利運動品牌迪亞多那合作，送新鞋到偏鄉，28日抵達屏東內埔鄉隘寮國小，35名小朋友都拿到一雙新鞋。有學生因家境不好，布鞋從幼兒園大班穿到小學二年級，鞋底都已快開口笑了，拿到新鞋後非常開心。
聖心4年前開始募集鞋子給貧困學生，《中國時報》報導後捐款捐鞋者爆增，執行長杜佳樺因此決定成立「愛心鞋襪幸褔列車」，將新鞋襪送給更多偏鄉學生，4年來已送出2500多雙鞋給52所學校學生。
義大利運動品牌迪亞多那今年也加入公益行列，首波捐贈350雙鞋子和150襪雙子給聖心，讓偏鄉小朋友可以穿好鞋。專員王雅竹說，為了讓小朋友穿得舒服，公司有多準備不同尺碼的鞋子讓孩子們試穿，一定要找到最合腳的鞋子。
今日列車開進隘寮國小，小朋友早就引頸期盼，排隊一個個試穿鞋子。小恩一雙布鞋從大班穿到小二，都已快解體了，拿到新鞋後靦腆地笑了；小婷的鞋子早就破了，因不想花阿嬤的錢捨不得丟，拿到新鞋直呼是最棒的兒童節禮物。
現場也準備跳蚤市場，有背包、玩具、文具等，讓孩子們開心選禮物。校長林明泉說，學校地處偏鄉，很多學生家境不好，鞋子都穿到實在不能穿才會換，也很少有穿新鞋的機會，真的很感謝廠商和基金會的幫忙。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。