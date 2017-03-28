送新鞋到偏鄉國小，學生鞋底不再開口笑

聖心文教基金會和義大利運動品牌迪亞多那合作，送新鞋到隘寮國小，小朋友開心試穿鞋子。（潘建志攝）

聖心文教基金會和義大利運動品牌迪亞多那合作，送新鞋到隘寮國小，小朋友拿到新鞋都非常開心。（潘建志攝）

聖心文教基金會和義大利運動品牌迪亞多那合作，送新鞋到隘寮國小，小朋友開心試穿鞋子。（潘建志攝）

「可以穿新鞋了！」聖心文教基金會和義大利運動品牌迪亞多那合作，送新鞋到偏鄉，28日抵達屏東內埔鄉隘寮國小，35名小朋友都拿到一雙新鞋。有學生因家境不好，布鞋從幼兒園大班穿到小學二年級，鞋底都已快開口笑了，拿到新鞋後非常開心。

聖心4年前開始募集鞋子給貧困學生，《中國時報》報導後捐款捐鞋者爆增，執行長杜佳樺因此決定成立「愛心鞋襪幸褔列車」，將新鞋襪送給更多偏鄉學生，4年來已送出2500多雙鞋給52所學校學生。

義大利運動品牌迪亞多那今年也加入公益行列，首波捐贈350雙鞋子和150襪雙子給聖心，讓偏鄉小朋友可以穿好鞋。專員王雅竹說，為了讓小朋友穿得舒服，公司有多準備不同尺碼的鞋子讓孩子們試穿，一定要找到最合腳的鞋子。

今日列車開進隘寮國小，小朋友早就引頸期盼，排隊一個個試穿鞋子。小恩一雙布鞋從大班穿到小二，都已快解體了，拿到新鞋後靦腆地笑了；小婷的鞋子早就破了，因不想花阿嬤的錢捨不得丟，拿到新鞋直呼是最棒的兒童節禮物。

現場也準備跳蚤市場，有背包、玩具、文具等，讓孩子們開心選禮物。校長林明泉說，學校地處偏鄉，很多學生家境不好，鞋子都穿到實在不能穿才會換，也很少有穿新鞋的機會，真的很感謝廠商和基金會的幫忙。

(中時)