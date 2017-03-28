多元性別課綱 高市家長團體盼退出校園
高雄市監督不當教材家長聯盟今天召開記者會，要求多元性別意識型態課綱退出校園；支持校園性平教育人士則在記者會場外高呼不要汙名化性平教育。
高雄市監督不當教材家長聯盟與上百名家長以「給我品格教育─不當教材退出中小學校園」為主題，要求高雄市政府比照台北市，讓更多家長參與教育局的性平教育委員會，學校的性平教材採購與施教，也需經學校性平委員會審議通過才可進行。
家長聯盟與家長也要求高雄市教育局，如邀請校外團體進校教學，需事先知會學校性平委員會並公布及開放家長觀課；在凝聚家長共識之前，暫停實施107學年課綱關於性別平等教育的內容。
與會家長痛批多元性別意識型態課綱誤人子弟，國小低年級就教導多元成家、小六教導自慰、國中二年級就討論性別追愛、高中二年級就教導性愛自拍及避孕。
記者會場外則有支持性平教育的團體手持彩虹旗集結，主張校園性別平等教育的群眾認為，家長團體以品格教育之名行性霸凌之實，所謂的「適齡」就是把孩子放在一個籠子裡，剝奪孩子的差異性，呼籲大家一起打造沒有性別歧視、霸凌的友善校園。1060328
(中央社)
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