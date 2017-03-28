高雄市辦理研習會議 守護原鄉土地及自然資源

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高雄市辦理研習會議守護原鄉土地及自然資源。（吳江泉翻攝）

為落實政府以守護原鄉、保護土地水源的立法美意，原住民族委員會委託高雄市政府原住民事務委員會今（27）、明（28）兩日辦理期初執行會議暨研習課程，邀集7處縣市政府及所屬鄉鎮區公所在高市Ⅰ海寶國際大飯店辦理政策宣導，期望精進承辦人員及主管人員、自然保育隊員、文書助理、計畫助理專業能力，在地就近守護原鄉自然資源。

中央原民會科長陳乃榕表示，自然資源保育隊員主要執行原住民保留地山林自然資源生態守護任務，保育員扮演山林守門人角色，保護山林自然生態不被破壞，加強山林守護及監測，避免土地遭受濫墾、濫建及超限利用，也協助公有原住民保留地裸露地復育造林、撫育及管理等工作，辛勞維護原住民保留地自然生態的完整性。

高雄市原民會副主任委員陳幸雄表示，保育是用人類的智慧將大地生物保存下來，原住民身為台灣土地的主人，親自守護原鄉、保護土地與水源及自然生態，別具意義。

陳幸雄說，原民會尤注重傳統文化遺址、傳統領域相關、森林永續利用及造林撫育實務的交流，達到保護土地與水源及自然生態，守護原鄉任務、培育優良種子人才。

(中時)