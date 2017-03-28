破壞機坪逃生窗逃跑旅客 華航原不准登機

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一名旅客昨天深夜搭華航班機回到高雄機場時，破壞機坪逃生窗並逃跑。華航今天說，這名旅客報到時自稱護照遺失，華航暫不予登機，通報境管機關並獲准後才發登機證。

一名旅客昨天深夜搭乘華航班機抵高雄國際機場，破壞機坪逃生窗跳下機坪，翻越機場圍牆闖關入境得逞，高雄航警分局已鎖定年約40歲本國通緝犯。

華航說，這名旅客循一般旅客報到登機程序，但報到時自稱護照遺失，華航人員當下暫不予登機，依程序通報境管機關獲准後，才依本國籍旅客護照遺失相關作業程序，發給登機證，旅客全程並無異狀。

華航表示，只要有旅客在機場區域違反保安規定，一定全力協助航警偵查。1060328

(中央社)