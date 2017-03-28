霸氣臉新境界！網搭「你什麼貨色」蔡依林笑歪
天后蔡依林（Jolin）恢復單身後，儘管她笑稱目前沒有追求者，不過感情狀態依舊備受矚目，而近期蔡依林迷上韓劇《鬼怪》，還收藏男主角孔劉抱枕，談到孔劉29日將來台辦見面會，天后秒變粉絲，蔡依林雖還沒決定是否出席，不過談到要如何吸引歐巴注意，她則笑回「各憑本事。」
蔡依林昨（27日）頂著油頭、紅唇現身活動，身穿襲白色高衩裙裝，大秀美腿，舉手投足充滿自信、美豔動人，其中蔡依林眼神犀利、霸氣，馬上就有粉絲把這一幕做成表情包，並搭配旁白：「你是什麼貨色，老娘就是什麼臉色！」
蔡依林表情包在網路上瘋傳，引發熱議，蔡依林看到後也佩服不已，在微博轉發並寫下：「哈哈哈哈哈哈～ 是！」蔡依林此舉引發網友爆笑，還被封是自黑第一名。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林、
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