綠光劇團《人間條件六-未來的主人翁》重演 在台中

由導演吳念真編導的《人間條件六-未來的主人翁》將重回舞台，首演將在台中中山堂登場，導演吳念真（右三）、團長羅北安（右ㄧ）及演員朱德剛（左一）今日到台中像推薦好戲，中市新聞局長卓冠廷（左二）、大墩文化中心主任林文進（右二）也出席相挺。（黃國峰攝）

導演吳念真（右）今日到台中宣傳表示，《人間條件六》要呈現六、七年級的年輕人其實沒有比較好命，他們所面對的是全世界的競爭外，還有上有父母下有子女的生活壓力。（黃國峰攝）

由導演吳念真編導的《人間條件六-未來的主人翁》2014年初次登上舞台時造成轟動，貼近生活、觸動人心的劇情獲熱烈迴響。如今《人間條件六-未來的主人翁》將重演，首演就選在台中市中山堂。導演吳念真、團長羅北安及演員朱德剛今（28）日到台中宣傳，分享舞台劇故事情節及演出心得。

《人間條件六－未來的主人翁》，導演吳念真也將再次親自演出。故事以薪水不漲，但房價、物價卻一直漲的社會為背景，呈現許多國人目前面臨的生活困境，以及如何面對與自處，劇情觸動人心。

吳念真表示6、7年級的年輕人其實沒有比較好命，除衣食較無虞外，其實機會沒有上一代好，在他那一代，台灣經濟發展率高，大學錄取率百分之17到20，所以當年只要書唸好一點點，做生意認真一點，就有改變環境的機會。但現在台灣社會漸穩定下來之後，要在一夜之間或一個階段改變自己的生涯真的蠻難的。而人間六的故事，就是在描述這個年代，面對的是全世界的競爭外，還有上有父母下有子女的生活壓力，希望透過這部戲，讓父母能理解這代的辛苦，也讓這代年輕人知道有人在關心他們。

新聞局長卓冠廷表示，綠光劇團《人間條件》系列至今已經上演超過200個場次，每每推出就會造成搶票熱潮，2014《人間條件六》在台中五場更是秒殺，睽違三年，再次盛大演出，將首演獻給台中，回應台中市民的心願，他轉達市長林佳龍的感謝與祝福，讓市民在台中就能接觸到這麼棒的演出，而林市長也已經以實際行動購票支持，鼓勵大家把握機會進場觀賞，讓台中再創新票房佳績。

團團長羅北安表示，《人間條件六-未來的主人翁》2014年初次登上舞台時，37場全滿，吸引將近4萬人入場欣賞，更締造在台中開出5個場次票房全數售罄的紀錄，這次重演，特別將首演選在台中，答謝台中朋友的熱情，也是綠光劇團第一次將首演安排在台北以外的縣市。

《人間條件六－未來的主人翁》將於4月14日到15日在台中中山堂首演3場，之後則轉往台南及新竹，之後回到台北，最後到高雄。詳情請洽綠光劇團(02-23956838)或上綠光劇團網站(www.greenray.org.tw )查詢。

(中時)