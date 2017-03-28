大陸各大醫院分娩量暴增 在校助產士未畢業就被搶走

北京青年報報導，大陸實施二孩政策之後，各大醫院產科分娩量暴增，急缺助產士工作人員。在政策背景下，北京衛生職業學院2015年開辦助產士技職專業，成為北京市首家有助產士系的技職院校。這批2018年才能畢業的36名學生已被北京多家醫院「盯」上，完全不必擔心就業問題。

2015年，北京衛生職業學院在護理系下開設助產士科系，僅招女生，學制分為三年制（高中生起點）和五年制（國中生起點），第一年各錄取了36人和40人。目前，三年制的學生正讀大二，還有一年才能畢業。學生還未畢業，學校就經常接到醫院「要人」的電話。

助產士專業學生為何如此緊俏？2016年大陸全面兩孩政策，北京市孕產婦分娩數持續上升，2016年自然年比2015年同期多出生約10萬人，增長62%。北京婦產醫院今年前兩個月的月均分娩量就超過1200，意味著每天約有40個寶寶在這裡出生。

新生兒數量的激增使得各大醫院的助產士都在不同程度上緊缺。按國際標準，助產士與生育婦女比例為6∶1000，而大陸這一比例僅為0.03∶1000，說明大陸每十萬人口僅3名助產士，助產士缺口極大。

助產士專業就業前景雖很好，但考生報名情況不是很樂觀。以北京衛生職業學院技職三年制招生情況為例，2015年，學校計畫招40名學生，最終錄取36人；2016年，學校計畫招35名學生，最終錄取34人。這意味著學校連續兩年沒錄滿學生。今年，學校助產士專業可自主招生，招錄比約為1:1.4，而就業前景沒助產士專業好的護理專業，招錄比則達到1:1.7。

究其原因，與社會認知、考生家長的顧慮有關。學校說，到高中宣傳時，高中生聽到這個科系就搖頭，不理解也不太敢報考。此外家長也有心理顧慮，覺得這就是一個接生孩子的工作，沒有護理系聽上去光鮮。

此外，學生要考取「兩證」護士執業資格證、助產士證，工作一年後才可正式工作，中間有一年緩衝期，不能馬上緩解醫院的用人壓力。專家建議，大陸應建立獨立助產士培養體系，提高助產士教育品質，彌補人員缺口。

(旺報)