329反金改遊行 考試院周遭交通管制
台灣警消聯盟將於3月29日，舉辦反對年金改革相關遊行，其中1隊將由考試院附近出發，主辦單位並已申請明天上午9時一直到晚上10時的使用路權，文山一警分局為因應活動，自28日晚上8時起，針對試院周遭道路進行交通管制，呼籲來往民眾配合交整、經過多加注意。
管制區域北起銓敘部考試院圍牆、東至試院路雙號、南沿木柵路1段58巷、西迄試院路單號(含銓敘部旁世新大學巷道)，全面實施人、車彈性管制，並視狀況提早或延後解除。
警方呼籲民眾，駕駛車輛行經附近道路時，應配合員警之指揮減速慢行，民眾最好可隨時收聽路況報導，提前改道行駛避開管制區，勿任意違規停車，以免增加管制區域周邊道路車流，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。
(中時)
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