馬教唆洩密一審無罪 藍：柯別想當聖女貞德

國民黨批評，柯建銘才是黑箱政治的始作俑者。（中時資料照／陳信翰攝）

民進黨立委柯建銘自訴前總統馬英九教唆洩密案，今（28）日一審宣判，馬獲判無罪；對此，國民黨除欣慰外，也呼籲柯應適可而止，並諷刺他別想當聖女貞德。

對於馬英九一審獲判無罪，國民黨文傳會副主委胡文琦表示，尊重司法判決結果，也對於司法能還給馬清白感到欣慰；他並呼籲柯建銘適可而止，不要再做無謂的政治抹黑與栽贓，浪費司法資源。

另外，胡文琦還要柯建銘別忘記自己才是黑箱政治與司法關說的始作俑者，千萬不要企圖模糊焦點的想要當聖女貞德，「這是最可恥與錯誤的示範行為。」

(中時電子報)