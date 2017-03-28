太陽眼鏡紫外線透光標準加嚴1倍 增加網路抽驗

為了保護眼睛免得角膜炎，經濟部標檢局修訂「太陽眼鏡國家標準」，將紫外線UV-B可見透光度從0.1%下修為0.05%，較舊標準嚴格1倍。該局也將加強網路、路邊流動攤位檢驗，凡不符合新國家標準者，將開罰最少1萬，最高200萬元罰鍰。

太陽光中的紫外線有UV-A與UV-B，對眼睛的傷害，前者嚴重可造成白內障、後者可能讓眼睛發炎、角膜炎。這次「太陽眼鏡」國家標準修訂，是依據國際標準組織(ISO)公布的ISO新標準而來。在UV-A部分維持不變，UV-B的波長標準簡化成280 nm(奈米)至315 nm(奈米)、315 nm(奈米)到380nm(奈米)兩種，最重要的可見光透光率，從原先0.1%下修到0.05%，等於允許UV-B的穿透率較原先減少一半。

標檢局指出，坊間不少人從國外帶貨進來擺攤或在網路上銷售，許多標準都低於國家標準，提醒消費者注意，新標準施後，將加強市場抽驗。

(中時)