赴埔心牧場餵馬 前購物專家兒子食指遭啃斷
前電視購物台主持人柳晴文5日帶著11個月兒子到桃園市楊梅區埔心牧場餵馬時，兒子的右手食指連同牧草遭馬啃入嘴中，當場被啃下一節指頭。柳晴文27日在臉書PO文指出，兒子手指頭當時只剩一截小白骨，哭喊找工作人員後被帶入醫護室，但護士不在裡頭，其他員工先行用紗布止血，最後由消防隊連同斷指送到長庚醫院急救。
柳晴文表示，醫師診斷後說斷指被馬咬掉，要接回來並不可能，因為細菌太多勉強接回，恐會引發其它問題，所以做了3個小時手術，先將斷指與肚子縫在一起，希望斷指長出原本長度，但醫師也不保證最後可以接回，要看今年4月5日皮辦分離手術是否成功。
事發監視器顯示，柳晴文時將兒子抱起坐在欄杆上餵食，遭到馬匹咬傷。
埔心牧場事後發表聲明指出：「發生這樣的事情我們感到很遺憾，過去並沒有這樣的事情發生，此為特例，當天意外發生後，隨即由工作人員送至牧場護理室，並叫救護車及陪同就醫，牧場護理人員當時正在場內處理其他事情，但也隨即趕來處理，我們將盡全力協助家長相關醫療及保險賠償事宜」。
(中時)
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