仁寶電腦「債轉股」 成樂視第6大股東

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騰訊科技報導，台灣電腦代工大廠仁寶電腦今（28）日宣佈入股樂視致新電子科技（天津）有限公司，交易對價為新台幣30.89億元（約合7億元人民幣），持股2.15％。據悉，完成交易後，仁寶電腦極有可能成為樂視致新第6大股東。

樂視去年底出現資金短缺，並積欠供應鏈鉅額貨款，包括仁寶、信利在內等多家廠商總計高達7億美元應收帳款無法準時付款，廠商成為最大受害者。

不過上個月樂視獲得融創中國等投資人總計168億元人民幣的資金後，財務吃緊的狀況已大為緩解。

(工商)