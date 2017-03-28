馬英九一審無罪 府：不評論司法個案

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民進黨立委柯建銘日前指控前總統馬英九在特偵組偵辦司法關說案時涉洩密提起自訴，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪。總統府發言人黃重諺說，對司法個案，不會評論。

特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。

黃重諺今天受訪指出，對於司法的相關個案，本來就不會評論，「這是政府基本的自我要求」。1060328

(中央社)