基隆工程鋼模塌釀2死 擬罰營造商75萬

我要評比

基隆市月眉路拓寬工程昨天上午拆卸橋墩鋼模時發生坍塌，釀2死1傷悲劇，市府工務處長張元良今天表示，將從重處罰承包商大藍營造新台幣75萬元。

張元良指出，事發當時橋墩正要拆模，3名印尼勞工疑似在吊車尚未就定位時就開始拆除螺桿，造成整個鋼模鬆脫導致死傷事件，預計部分勒令停工通知書今天將會送達。

張元良說，由於這次意外是大藍營造未按照標準作業程序施工，大藍營造已違反就業服務法第44條及57條第一款規定，將從重處75萬元罰鍰。

社會處長吳挺鋒表示，由於3人都是印尼籍逃逸移工，事故發生後，市府已通知印尼辦事處，由印辦與雇主協商後續事宜，目前已確認遺體冰存和運送費用將由雇主全額負擔。

吳挺鋒指出，有鑑很多承包商會層層轉包，轉包過程中很可能會聘用非法外勞，市府研判仍有其他逃逸外勞，將全面清查新台幣2億元以上的重大工程，防止類似事件再次發生。1060328

(中央社)