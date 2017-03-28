議員化身創世草屯院義工 為植物人洗澡
每天洗澡對一般人來說是容易的事，但對很多的植物人而言，卻無法簡單地做到；創世基金會今〈28〉日夥同長期關懷弱勢的志工，也是縣議員廖梓佑，特地前往草屯鎮個案植物人家中，以「原床泡澡服務」，讓植物人完成洗澡的心願，並讓家屬和患者直接感受創世護理師與義工溫柔、溫暖的服務。
創世基金會草屯院指出，台灣目前約有78萬名失能者、近6成仰賴家人照顧，且平均照顧時間長達10年、每天13.6小時，讓不少照顧者身心俱疲。該院自97年推展到植物人宅服務，目前服務全南投縣61個家庭。
一向致力關懷弱勢的縣議員廖梓佑，得知創世正在徵求到宅服務義工，特別加入創世草屯院的「到植物人宅」服務行列，今天她就與創世護理師、社工及服務團隊，一起前往植物人的家中，為其展開原床泡澡服務，成為草屯第一位具有民意代表身份的超級到宅服務義工。
廖議員指出，過去她的公公因半身癱瘓，臥床30多年，曾經受創世基金會的到宅服務，讓她深受感動，希望在有能力之時，也能加入助入行善，造褔需要照顧的人；很感恩有機會來服務植物人，更深刻體會到要珍惜自己的健康與人生，廖議員並呼籲民眾一起加入到植物人家中「到宅服務」的行列。
(中時)
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