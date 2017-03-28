韓職數倍年薪挖艾迪頓 中信兄弟放人
中信兄弟球團今天表示，洋投艾迪頓（Nick Additon）因個人職涯規劃，即將離隊前往南韓職棒發展，南韓職棒開出數倍年薪挖角艾迪頓。
艾迪頓去年季中加盟中信兄弟，出賽7場戰績3勝1敗，總冠軍賽時擔任兩場先發投手。今年季前代表中華職棒聯隊與日本武士隊交流賽，3局失1分，吸引韓職球探注意。
中信球團指出，依艾迪頓與中信兄弟合約規範，原本需打完上半季球季才可買斷合約離隊，但韓職開出優渥條件，以數倍年薪挖角，中信兄弟球團考量球員未來職涯發展，決定讓艾迪頓提前離隊，赴韓職接受挑戰。
球團表示，為健全國內職棒環境，中信兄弟不只曾開創自由球員轉隊成功首例，並將心比心，成全每一名球員完成生涯的夢想。
艾迪頓已經在今天下午前往南韓，中信兄弟新洋投預計4月3日抵達台灣。1060328
(中央社)
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