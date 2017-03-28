澳洲女沙灘散步撿到球 球突爆炸燒傷臉
澳洲警方今天表示，1名女子看見路上有顆籃球，伸手撿起時球卻爆炸，導致她臉部和手臂燒傷；當局正在調查這起離奇事件。
法新社和澳洲「世紀報」（The Age）報導，調查人員說，這名21歲的女子18日沿著墨爾本沙灘散步，看見沙堆上有顆球。
維多利亞省警方說：「當她上前將球撿起時，球卻爆炸，導致她臉部、頭部和前臂燒傷。」
警方說：「她趕緊衝到水邊，試圖讓燒傷部位冷卻下來，醫療人員稍後將她送到醫院接受治療。」
縱火爆裂物處理鑑識小組（Arson & Explosion Squad）已找到這顆籃球，並展開調查。
然而截至目前，他們還不確定籃球爆炸的原因，不過警方表示，這顆球「可能被裝上煙火之類的東西」。
他們還說：「警方獲悉，有一群男子可能把球滾向這名女子，接著離開現場。」（譯者：中央社劉文瑜）1060328
(中央社)
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