馬英九被控洩密無罪 藍籲柯建銘適可而止

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民主進步黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今判馬英九無罪。國民黨對此感到欣慰，並呼籲柯建銘適可而止，不要再做無謂政治抹黑，浪費司法資源。

特偵組102年偵辦柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。

國民黨文傳會副主委胡文琦今天表示，尊重司法判決結果，也對於司法能還給馬英九清白感到欣慰。胡文琦呼籲柯建銘應適可而止，不要再做無謂的政治抹黑與栽贓，浪費司法資源。

胡文琦說，盼柯建銘不要忘記自己才是黑箱政治與司法關說的始作俑者，千萬不要企圖模糊焦點的想要當聖女貞德，這是最可恥與錯誤的示範行為。1060328

(中央社)