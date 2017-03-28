藍選主席6陣營共識 預繳200萬領黨員名冊
中國國民黨主席選舉6陣營代表今天下午開會達成共識，同意預繳作業費新台幣200萬元，提供第一波黨員名冊，可下載至3月26日止的黨員名冊，前副主席詹啟賢陣營現場交支票。
另外，胡文琦說，6陣營代表還針對前總統馬英九被控教唆洩密一審判決無罪給予最高肯定，感謝司法還馬英九清白與公道。
文傳會副主委胡文琦會後轉述指出，今天會中達成3點共識，針對黨員查核無反應、無此人、不在、電話接不通、手機轉語音信箱、空號等，105年7月1日到今年1月20日申請新入黨、回復黨籍者，未來說明重要文件都寄發戶籍所在地，以表慎重。
胡文琦表示，6陣營這次隨機查核1262通電話，剔除39人。
各陣營也同意預繳作業費200萬元，可提供第一波黨員名冊，下載到3月26日止的名冊。詹啟賢陣營現場交200萬元支票。
郝龍斌陣營指出，查核只能抽樣，無法解決大宗黨員同一地址、電話號碼的人頭黨員狀況，建議數百到上千人推薦入黨者到中常會或組發會說明。但會中沒有共識。
此外，對於前副總統吳敦義自爆兒子收到郝龍斌陣營文宣，郝龍斌陣營代表金大鈞說，請吳敦義拿出證據，不要烏賊戰術模糊焦點，針對相關質疑，吳敦義陣營沒有回應。1060328
(中央社)
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