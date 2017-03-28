旅法陸民遭警擊斃 陸約見法國使節
針對1名旅居巴黎的中國大陸公民日前遭法國警方擊斃，大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸外交部已緊急約見法國駐北京大使館負責人交涉，也指示駐法大使館向法國方面交涉。
中國大陸外交部下午舉行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。
華春瑩說，在了解此事後，中國大陸外交部立即指示駐法國大使館啟動應急機制，第一時間向法國提出交涉，要求法方盡快查明真相，並採取確實有效的措施，保障在法國中國公民的安全和合法權益，且「理性地對待」旅法僑胞對此事件的反應。
她表示，中國大陸駐法國大使館已派員前往看望慰問死者家屬，並提供相關協助。而大陸外交部主管部門今天也緊急約見法國駐北京大使館「負責人」，提出交涉。
華春瑩說，中國大陸外交部將與駐法國大使館一起繼續密切關注跟蹤事件進展，維護在法國的中國大陸公民及機構的安全與合法權益。
此外，華春瑩也希望旅法的中國大陸僑民，能以「合理合法的方式」表達訴求。
香港商業電台報導，57歲劉姓中國大陸公民26日在巴黎第19區的寓所煮飯時，因樓上住戶吵雜上樓理論，鄰居報警。死者女兒說，其後多名便衣員警到場並破門入屋，開槍擊斃因烹飪魚而手持剪刀的死者。
警方則表示，死者以剪刀襲擊一名警員的喉嚨，所以朝他開槍。
死者家屬及居民27日到當地警局示威，卻演變成群眾騷亂，約200人參與，還有人縱火燒車。巴黎當局派出鎮暴警察控制場面，並公布已拘捕3人，有3名員警受輕傷。1060328
(中央社)
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