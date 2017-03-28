盜用舊客戶個資訂車票 旅行社6員工遭起訴

台北市某旅行社員工為應付陸客團的台北花蓮火車票需求，竟透過身分證產生器、利用舊客戶個資，以不法手段狂訂北迴線車票達1萬4000張。台北地檢署今日依偽造文書、違反個資法起訴曾男等6人。

起訴指出，曾姓、陳姓、關姓、吳姓、張姓、吳姓等6名民眾，均是北市某旅行社員工。鐵路警察去年執行「淨網專案」時發現，有大量訂票資料使用虛擬身分證字號，網路IP集中於北市某旅行社，遂著手擴大清查。

檢警查出，曾姓男子等6人訂票使用的身分證字號包括以身分證字號產生器產出的虛擬字號、親友證號，甚至使用舊客戶留存的證號，且訂票管道包括辦公室內電腦、個人手機、網咖電腦、住處電腦。

自去年2月起至12月間，曾姓男子等6人天天訂購北迴線火車票，共成功訂購1萬4000多張，若有陸客團前往花東旅遊，即向台鐵付款取票。

多名員工到案坦承不諱，仍有部分員工矢口否認，但員工供稱辦公電腦不會提供他人使用，檢警於是查扣旅行社辦公電腦送交刑事局數位鑑識還原，成功清查出每一筆訂票紀錄，讓原本否認的員工改口認罪。

(中時)