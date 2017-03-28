警請吃手工披薩 情侶充電返家

員警黃致惟勤餘自己動手做手工披薩。（許素惠翻攝）

員警黃致惟（左二）DIY坡蕯請情侶（右一、二）吃。（許素惠翻攝）

一對大學生情侶環島旅行，行經雲林虎尾時耗盡手機電量，沒有辦法使用導航返回台中，向虎尾分局埒內派出所求助，恰巧所內志工媽媽小美姐跟警員黃致惟正在研究如何自己做手工pizza，黃員雖然是勤餘時間，但一聽到後，即發揮保姆精神，熱心為情侶手機充電，還請他們吃剛出爐的手工pizza，兩人直呼料多滋味好，不只手機充滿電，人也充飽電，可以順利返家。

(中時)