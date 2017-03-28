20年前被嘲諷 男夜奔百里放火燒4同學家報復
只因20年前曾因成績差被同儕嘲諷，台中市41歲魏姓男子越想越生氣，去年12月26日深夜，竟在短短5小時內、來回奔波百公里路程，分別到台中及彰化等4名同儕住處縱火，不但燒毀房舍、車輛，還波及無辜鄰居，台中檢方認為魏男罔顧人命，依殺人未遂罪起訴。
去年12月26日晚間，魏男不知哪根筋不對，突然想要報復20年前對他冷言嘲諷的同儕，夜間約10點鐘，先在他位於台中市文心南路的住處準備不明易燃液體，之後前往梁姓友人位於南區美村路住處的大樓、在電樓梯間放火，燒毀了大樓地下室變電箱、水電管線與停放在地下室的3部轎車，火勢並隨電梯上樓延燒至6、7樓房屋與家具，所幸位於大樓一樓的幼兒園當時沒有學生，才未造成更大傷害。
燒完梁姓友人住處後，魏男仍不甘心，又返回住處再拿取準備好的易燃液體，接著騎機車前往彰化縣大村鄉曹姓同學住處縱火，導致曹某住家牆面、窗戶受損；緊接著，魏男又馬不停蹄的騎車到南區大勇街林姓同學、大里區高姓同學住處放火，分別造成窗戶、洗衣機及牆面、天花板毀損。
警消獲報後撲滅火勢，經調閱監視器持續追查逮獲魏男，他坦承縱火，供稱是因為在高職、專科就學期間，受到梁姓友人等4人的冷嘲熱諷，始終無法釋懷，才會依循畢業紀念冊上的地址去放火。
檢察官認為魏男蓄意放火，造成他人財產損失且罔顧人命，依殺人未遂罪起訴。
(中時)
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