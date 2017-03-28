全國時間最長！ 樂成宮旱溪媽起駕遶境22天

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每年農曆三月，全台掀起媽祖慶生熱潮；台中樂成宮旱溪媽祖遶境活動28日起隆重登場！（陳世宗攝）

台中市長林佳龍（左二）、立委黃國書（左三）今天前往恭迎媽祖起駕，並祈求國泰民安、風調雨順。（陳世宗攝）

樂成宮旱溪媽起駕遶境22天，全國時間最長，行經路程公里數為全台之冠，場面盛大！（陳世宗攝）

農曆三月迎媽祖！台中樂成宮旱溪媽祖遶境活動，於28日起隆重登場，將行經全市10區104里，遶境長達22天全國最長，市長林佳龍今早前往恭迎起媽祖駕；立法院長蘇嘉全說，媽祖是台灣民間中心信仰，遶境民俗活動除是地方宗教盛會，相信更可帶動台中在地觀光。

市議員邱素貞說，旱溪媽祖遶境大屯十八庄祈福活動，源自清朝道光三年，傳承至今已有195年歷史；為大台中地區規模最大媽祖遶境活動，已登錄為台中市無形民俗文化資產，102年12月2日更榮獲內政部表揚入選為台灣宗教百景之一。

立法院長蘇嘉全、立委黃國書，及民政局長蔡世寅，市議員邱素貞、鄭功進、江肇國、張滄沂、樂成宮董事長郭松益等到場共襄盛舉。

林佳龍表示，旱溪媽祖聯合遶境具有196年歷史，不僅是地方信仰中心，更是台中重要文化資產。遶境時間長達22天，經過大屯區18庄，所經之處將帶來媽祖的庇佑，也祈求國泰民安、風調雨順。

遶境天數長達22天、行經路程公里數為全台之冠，行經區里別多達10行政區(古稱大屯18庄)104里，場面熱絡、莊嚴盛大。為響應環保，本次遶境活動準備環保禮炮車，共同為維護環境出一份心力。

(中時)