一卡通「嗶」進高鐵 4月上路

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高鐵多卡通平台及一卡通上線啟用儀式今舉行，一卡通董事長施勝耀(左起)、交通部政務次長王國材及高鐵董座江耀宗共同試用一卡通聯名卡進入高鐵站區。（圖／陳昱光）

一卡通成立已滿3周年，隨著台灣高鐵完成多卡通電子票證整合平台，4月起將可「嗶」進高鐵，旅客於清明連假期間，即可使用一卡通聯名卡搭乘自由座，節省購票時間，另在6月底前可享票價2％優惠。

交通部政務次長王國材、高鐵董座江耀宗及一卡通票證公司董座施勝耀，今下午共同出席「高鐵多卡通平台及一卡通上線啟用儀式」。

王國材指出，交通部近年來持續推行多卡通政策，並鎖定4大方向，包含智慧旅遊，以電子票證串聯全台運輸，跟台灣好玩卡緊密結合，第二、公共運輸無縫接軌地方觀光，編列預算，建置MAAS系統，連結到App提供票價、時刻等交通資訊。第三，把電子票證去個人化後，透過大數據分析各地方使用交通行為，了解民眾交通需求。以及規劃複合運輸轉乘優惠，藉由跨運具票價優惠，促進使用公共運輸行為，並樂觀看待在電子票證推展之下，鐵路旅次有機會高於公路旅次。

高鐵完成多卡通電子票證平台建置，將於4月1日起正式啟用。江耀宗表示，高鐵營運步入第2個十年，將持續不斷強化旅客購票及取票服務，多卡通平台建置完成後，使用一卡通聯名卡、悠遊聯名卡的旅客即可直接進站搭乘自由座，提供無縫接軌服務，並看好一卡通聯名卡開通後，對高鐵運量將有一定程度提升。

施勝耀指出，一卡通公司在3年內完成公共運輸、渡輪等使用場域，4月1日補上高鐵後，宣告正式完成全台軌道交通票證的最後一哩路。而在電子錢包應用上，也已與全聯、超商等15,000個場域合作，下一步將以發展共享經濟、智慧交通，嘗試結合、開發一卡通更多應用範疇。

一卡通與17家銀行共同合作，發行聯名卡，目前發卡量已超過220萬張，4月起卡友可持一卡通聯名卡，直接到12站高鐵站搭乘自由座，6月底前並享有2%現折優惠。

(工商)