一卡通「嗶」進高鐵 4月上路
一卡通成立已滿3周年，隨著台灣高鐵完成多卡通電子票證整合平台，4月起將可「嗶」進高鐵，旅客於清明連假期間，即可使用一卡通聯名卡搭乘自由座，節省購票時間，另在6月底前可享票價2％優惠。
交通部政務次長王國材、高鐵董座江耀宗及一卡通票證公司董座施勝耀，今下午共同出席「高鐵多卡通平台及一卡通上線啟用儀式」。
王國材指出，交通部近年來持續推行多卡通政策，並鎖定4大方向，包含智慧旅遊，以電子票證串聯全台運輸，跟台灣好玩卡緊密結合，第二、公共運輸無縫接軌地方觀光，編列預算，建置MAAS系統，連結到App提供票價、時刻等交通資訊。第三，把電子票證去個人化後，透過大數據分析各地方使用交通行為，了解民眾交通需求。以及規劃複合運輸轉乘優惠，藉由跨運具票價優惠，促進使用公共運輸行為，並樂觀看待在電子票證推展之下，鐵路旅次有機會高於公路旅次。
高鐵完成多卡通電子票證平台建置，將於4月1日起正式啟用。江耀宗表示，高鐵營運步入第2個十年，將持續不斷強化旅客購票及取票服務，多卡通平台建置完成後，使用一卡通聯名卡、悠遊聯名卡的旅客即可直接進站搭乘自由座，提供無縫接軌服務，並看好一卡通聯名卡開通後，對高鐵運量將有一定程度提升。
施勝耀指出，一卡通公司在3年內完成公共運輸、渡輪等使用場域，4月1日補上高鐵後，宣告正式完成全台軌道交通票證的最後一哩路。而在電子錢包應用上，也已與全聯、超商等15,000個場域合作，下一步將以發展共享經濟、智慧交通，嘗試結合、開發一卡通更多應用範疇。
一卡通與17家銀行共同合作，發行聯名卡，目前發卡量已超過220萬張，4月起卡友可持一卡通聯名卡，直接到12站高鐵站搭乘自由座，6月底前並享有2%現折優惠。
(工商)
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