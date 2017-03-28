因應新資訊趨勢「2017城市物聯串、巨量生智慧」登場
「2017城市物聯串、巨量生智慧」研討會今天在東海大學登場，針對「學校與物聯網的力量」、「如何透過單一解決方案確保虛擬化及雲端化架構的可用性」等主題進行研討，吸引許多師生參加。
這次研討的主題包括「學校與物聯網的力量」、「如何透過單一解決方案確保虛擬化及雲端化架構的可用性」、「臺中軟體園區現況介紹」、「OpenStack與IoT之應用整合」、「雲端運算應用趨勢與實務」、「改變巨量資料市場規則-自助式的資料視覺化」、「IoT架構應用下的資料中心」、「日本智慧工廠之發展應用」、「雲端綠能管理系統(iGEMS)於資料中心智慧節能應用」，內容涵蓋雲端、物聯網、巨量資料的最新資訊發展與技術應用，講題豐富。
東海大學校長王茂駿表示，期望藉此年度活動聚集產、官、學、研、訓五方透過各項交流與分享討論物聯網、巨量資料、雲端計算、智慧城市、綠色能源等議題，思索如何因應新資訊趨勢的各項挑戰，也促使學校所培育的人才能與產業界無縫接軌。
(中時)
關鍵字：物聯網
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