近乎凋零手工刻章技術 南州老師傅廖元榮還保有

南州鄉67歲廖元榮，堪稱是手工刻章界碩果僅存的老師傅，現在訂單雖少，但仍手持雕刻刀繼續刻。(謝佳潾攝)

南州鄉67歲廖元榮，堪稱是手工刻章界碩果僅存的老師傅，現在訂單雖少，但仍手持雕刻刀繼續刻。(謝佳潾攝)

屏東縣南州鄉67歲廖元榮，堪稱是手工刻章界碩果僅存的老師傅，繼承家業的他精研老工法半世紀，中途雖遇上機械化轉行印刷業，但至今仍手持雕刻刀持續完成這近乎凋零、無法模仿的手工章，現在訂單雖少，但卻越突顯其價值所在。

「這些工具少說有70年了。」廖元榮看著桌上的刀具、心有感慨地說，日治時期父親向親戚學習手工刻章技術，隨後舉家從高雄林園遷到屏東南州生活，父親靠著雕刻刀、修飾刀及推平刀在地方闖出名堂，這些工具、技術留給他了，但現在似乎後繼無人。

他說，15歲開始，放學回家就是練書法、寫反字、接著學刻字，日復一日就盼出師幫忙分擔家計，生意好時1天可以接到10多個印章刻，但1989年雕刻機出現後，大家為了省時省工，傳統手刻章走向沒落，他也不得不轉行，不過至今仍有顧客找他手刻印章。

「手工印章是無法模仿的。」他強調，手工印章的價值在於它是由書法寫成後再進行雕刻，是機器無法模仿的，且只有手刻師傅會幫顧客算名字筆畫、再以加刻接觸點的方式讓筆畫數圓滿，這就是俗稱的印相體字，具有開運的潛在用意。

廖元榮目前每年平均有3至4個手刻印章訂單，數量雖不如以往，但消費者都得透過層層關係、次次探訪才能尋得他出手獻技，他說，只要有人願意等他慢工出細活，他就會繼續刻下去。

(中時)