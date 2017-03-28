亞泥礦權展延爭議 林淑芬批：林全內閣打臉蔡英文總統
亞洲水泥新城山礦場的礦權火速通過展延20年，引發爭議。民進黨立委林淑芬今在總質詢引述蔡英文總統選前承諾，新政府發展經濟的同時，不能不顧環境責任，不能無止盡揮霍自然資源、國民健康，但林全內閣卻打臉蔡英文。
林淑芬直批，礦權展延必須不妨礙公益，採礦構想要有水土保持計畫、環境保護計畫、礦災預防及應變計畫，但亞泥卻可只提書面審查就通過，都沒有讓在地區民、當事人，對於水土、環境、礦害表達是否真的不妨礙公益，但經濟部卻去問漁業署在高山有無養魚、問鐵路局有無鐵路經過，問的都不是重點，該問的都沒問。
因本次質詢屬於社福衛環組，經濟部官員未列席，面對林淑芬不斷緊咬亞泥議題，林全一度動怒表示，「我不認為這樣子，我們覺得你這樣子講法是不對的。」如真有問題，政府將檢討，今天不能回應是因為經濟部不在，無法基於事實回答。
林全表示，水泥開採確實不應以外銷為考量，而是考慮內銷及國家安全，目前也有政策環評，未來要檢討總量管制。
不過，林淑芬則追問亞泥個案。林全說，經濟部目前不在場，但他認為礦權給予應該不是給期限，而是總量，不過經濟部核准程序目前「看起來是合法的」。林淑芬則轉向追問環保署長李應元，能否撤銷亞泥重審、進行環評。李則回應，如果撤銷的話（再重啟環評）。
(中時)
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