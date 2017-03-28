感謝醫療團隊　癌逝女捐120萬給聖保祿醫院

簡妙慧（坐者）捐出120萬的遺產給聖保祿醫院。（院方提供）

去年底因乳癌過世的簡妙慧，為了感謝曾努力醫治她的聖保祿醫院癌症治療團隊，在遺囑中捐出120萬元給院方，希望能幫助添購醫療儀器設備，治療癌症病人，

享年46歲的簡妙慧，長期在大陸工作，一生未婚的她信奉一貫道，2013那年她因健康檢查發現左乳有硬塊，回台後在聖保祿醫院外科主任楊誠群的檢查下，確診為乳癌第二期，就此開始化療、切除手術的治療過程，然而最後因癌細胞復發，並轉移至肝臟，簡妙慧仍在2016年12月30日與世長辭。

楊誠群與旗下的癌症治療團隊，在簡妙慧抗癌期間，如同對待親人般照顧她，直至她在癌末時住進長庚醫院安寧病房，以及返家休養期間，團隊仍時常前往探視，簡妙慧臨終前，團隊的院牧部同仁則在病房中為她舉行臨終祝禱讓她平靜無懼地走完人生旅程，也完成了她希望能握著癌療團隊成員的手嚥氣的遺願。

簡妙慧在遺囑中表示希望將遺產分成3份，「其中1份捐給聖保祿醫院，作為醫院重建新院區添購醫療儀器設備，治療癌症病人之用」，家屬日前也完成120萬元捐款，回饋聖保祿醫院癌症治療團隊。

簡妙慧的大哥簡連春表示，他一度因為妹妹沒有被治好，無法諒解醫師，甚至責怪癌症治療團隊，但治療團隊成員從沒有放棄妹妹的治療機會，也用充滿耐心、堅持的方式，和他們溝通與說明，並陪伴妙慧走過無助的抗癌過程，住院管理師也盡心盡力為她清潔身體，這份出自內心的照護，讓全家人信賴感動，也因此贊同妹妹要捐出遺產的宏願。

聖保祿醫院則表示，目前正在進行重建新院區，未來會添購治療癌症的醫療儀器設備，非常感謝簡妙慧的捐款，將完成她的遺願，造福更多癌症患者。

(中時)