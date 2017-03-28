玩命再劫導演不要命 為抓鏡頭跟著飛車

電影導演艾德格萊特今天透露，拍攝搶劫驚悚片「玩命再劫」（BabyDriver）的飛車場景時，為了抓到好鏡頭，還把自己綁在車子外頭，名副其實是在「玩命」。

法新社與Showbiz Junkies網站報導，英國籍編劇兼導演艾德格萊特（Edgar Wright）表示，拍攝銀行搶匪時，他通常會在「指揮車」裡，隔1段安全距離地導戲，但衛星影像傳不過來時，就必須更近距離拍攝。

42歲的艾德格萊特今天在拉斯維加斯的首映夜告訴觀眾：「我把自己綁在車上，綁在車子外面，就像瘋狂麥斯（Mad Max）那樣。」

「我真的為了藝術吃了很多苦頭，這樣我才能看到演員們的臉…我現在知道以時速70英里倒車的感覺了。」

參與演出的美國演員喬‧漢姆（Jon Hamm）表示，這部快節奏動作片去年在亞特蘭大的公路上拍了3個多月，全部實景拍攝，並未借助綠幕（green screen）或電腦特效。1060328

(中央社)